Advertisement

لبنان

رسامني: تعيين مجلس إدارة هيئة الطيران إنجاز طال انتظاره

Lebanon 24
17-07-2025 | 16:31
A-
A+

Doc-P-1393080-638883919847164927.png
Doc-P-1393080-638883919847164927.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على صدور مرسوم تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، فكتب عبر حسابه على منصة "أكس": "بفرح كبير واعتزاز عميق... أعلن اليوم ولادة الهيئة الناظمة للطيران المدني بعد ٢٣ عامًا من الانتظار!
Advertisement

بعد أكثر من عقدين من التعطيل، تحقّق أخيرًا ما كان يُعتبر حلمًا بعيد المنال. تمّ اليوم، وبقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، وفق آلية شفافة تعتمد على الكفاءة فقط، بعيدًا عن منطق المحاصصة والاصطفافات.

إنها لحظة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري، وخطوة تأسيسية طال انتظارها لإعادة تنظيم قطاع الطيران وفق المعايير الدولية الحديثة، وتعزيز الحوكمة والمحاسبة، واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.

تمّت هذه الخطوة بالتعاون الكامل مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وبمشاركة لجنة مختصة وخبراء مستقلين، ضمن مسار دقيق ومهني من الترشيح والمقابلات والتقييمات.

كل التقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وكل الإصرار على استكمال مسيرة الإصلاح حتى النهاية. 

و أنتهز هذة الفرصة لأبارك من القلب للأعضاء الذين تم اختيارهم لعضوية مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني:

•محمد عبد العزيز عزيز – رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للهيئة

حاتم محمد دبيان – عضوًا

•مارك جورج حداد – عضوًا

•ربيع أديب الخطيب – عضوًا

•أنجيل جورج عوّاد – عضوً

الثقة التي نضعها اليوم بين أيديهم هي ثقة بمسار طويل من الجهد، والتزام بالحفاظ على المصلحة العامة، والارتقاء بمؤسسة تحتاج إلى قيادة واعية وراسخة.

لكل واحد منهم خلفية مهنية محترمة وتجربة نحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة".
  
مواضيع ذات صلة
رسامني أعلن عن بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة العامة للطيران المدني
lebanon 24
18/07/2025 04:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع يُعقد في هذه الأثناء لأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان للتداول حول تعيين رئيس جديد (الجديد)
lebanon 24
18/07/2025 04:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التقى أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير
lebanon 24
18/07/2025 04:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "أمل" شكر وقفة عون المشرفة التي طال انتظارها
lebanon 24
18/07/2025 04:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:06 | 2025-07-17
16:25 | 2025-07-17
16:25 | 2025-07-17
15:49 | 2025-07-17
15:38 | 2025-07-17
15:22 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24