رسامني: تعيين مجلس إدارة هيئة الطيران إنجاز طال انتظاره

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علق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على صدور مرسوم تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، فكتب عبر حسابه على منصة "أكس": "بفرح كبير واعتزاز عميق... أعلن اليوم ولادة الهيئة الناظمة للطيران المدني بعد ٢٣ عامًا من الانتظار!بعد أكثر من عقدين من التعطيل، تحقّق أخيرًا ما كان يُعتبر حلمًا بعيد المنال. تمّ اليوم، وبقرار رسمي صادر عن ، تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، وللمرة الأولى في تاريخ ، وفق آلية شفافة تعتمد على الكفاءة فقط، بعيدًا عن منطق المحاصصة والاصطفافات.إنها لحظة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري، وخطوة تأسيسية طال انتظارها لإعادة تنظيم قطاع الطيران وفق الحديثة، وتعزيز الحوكمة والمحاسبة، واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.تمّت هذه الخطوة بالتعاون الكامل مع لشؤون ومجلس الخدمة المدنية، وبمشاركة لجنة مختصة وخبراء مستقلين، ضمن مسار دقيق ومهني من الترشيح والمقابلات والتقييمات.كل التقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وكل الإصرار على استكمال مسيرة الإصلاح حتى النهاية.و أنتهز هذة الفرصة لأبارك من القلب للأعضاء الذين تم اختيارهم لعضوية مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني:•محمد عزيز – رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للهيئة• محمد دبيان – عضوًا•مارك حداد – عضوًا•ربيع أديب – عضوًا•أنجيل جورج عوّاد – عضوًالثقة التي نضعها اليوم بين أيديهم هي ثقة بمسار طويل من الجهد، والتزام بالحفاظ على المصلحة العامة، والارتقاء بمؤسسة تحتاج إلى قيادة واعية وراسخة.لكل واحد منهم خلفية مهنية محترمة وتجربة نحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة".