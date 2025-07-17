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لبنان
جرحى جرّاء إطلاق نار في الفاعور
Lebanon 24
17-07-2025
|
19:06
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وقع إشكال بين عائلتين في بلدة الفاعور –
قضاء زحلة
ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار وأدّى إلى سقوط جرحى.
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وقد عملت قوّة من الجيش على تطويق الوضع، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.
وتقوم قوّة من
مديرية المخابرات
بعمليات دهم في البلدة.
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