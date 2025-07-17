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لبنان

جرحى جرّاء إطلاق نار في الفاعور

Lebanon 24
17-07-2025 | 19:06
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وقع إشكال بين عائلتين في بلدة الفاعور – قضاء زحلة ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار وأدّى إلى سقوط جرحى.
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وقد عملت قوّة من الجيش على تطويق الوضع، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.
وتقوم قوّة من مديرية المخابرات بعمليات دهم في البلدة.
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