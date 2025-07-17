جرحى جرّاء إطلاق نار في الفاعور

وقع إشكال بين عائلتين في بلدة الفاعور – ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار وأدّى إلى سقوط جرحى.

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وقد عملت قوّة من الجيش على تطويق الوضع، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتقوم قوّة من بعمليات دهم في البلدة.