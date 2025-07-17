الحكومة تعيّن الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي واعتراض وزاري على "الأسماء المعلّبة"

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غداة تصويت مجلس النواب على ثقة متجددة بالحكومة، أصدر في جلسته أمس في دفعة جديدة من التعيينات، فعيّن رئيسي وأعضاء الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب ، فيما تجدد اعتراض وزراء " " على طريقة التعيينات والأسماء المعلبة، الأمر الذي أدى الى سحب بندي تعيين هيئتي الاتصالات والطاقة وإرجاء تعيينهما.وأفيد أن رئيس الحكومة أوضح للمعترضين أن إرسال الأسماء قبل 48 ساعة صعب، تجنباً لتسريبها. وقد عيّن مجلس الوزراء الهيئة الناظمة للقنب الهندي برئاسة داني فاضل، كما عيّن محمد عزيز رئيساً للهيئة الناظمة للطيران المدني.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء نجح في تمرير تعيين الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي على ان يستكمل تعيين الهيئات المتبقية اي الكهرباء والإتصالات، وقد يتم ذلك في غضون اسبوعين بعد رفع الأسماء المرشحة الى الوزراء لاسيما ان بعض الوزراء يطالب بالإطلاع على السير الذاتية بوقت.وأوضحت هذه المصادر ان التعيين امس لم يمرّ من دون اعتراض وزاري على عدم حيازتهم الوقت الكافي للإطلاع على هذه السير، فيما كان لافتا موقف وزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة بعد جلسة مجلس الوزراء اذ شدد في تصريح على أهمية اتباع مبدأ المناصفة في التعيينات الادارية للفئة الاولى، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إعتماد أعلى معايير الكفاءة في هذه التعيينات، وذلك من دون تقييد أنفسنا بالمعايير المذهبية.واشار الوزير شحادة الى انه بالنسبة الى تعيين هيئات تقنية فإن الكفاءة اهم من التوزيع الطائفي، مع التشديد على مبدأ المناصفة ولكن بأعلى معايير الكفاءة.وأشاد هاني بتعيين الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي بإعتبار ان ذلك يساهم في عمليات التنظيم والشراء والتوزيع لهذه الصناعة.