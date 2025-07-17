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لبنان

الحكومة تعيّن الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي واعتراض وزاري على "الأسماء المعلّبة"

Lebanon 24
17-07-2025 | 22:36
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غداة تصويت مجلس النواب على ثقة متجددة بالحكومة، أصدر مجلس الوزراء في جلسته أمس في قصر بعبدا دفعة جديدة من التعيينات، فعيّن رئيسي وأعضاء الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي، فيما تجدد اعتراض وزراء "القوات اللبنانية" على طريقة التعيينات والأسماء المعلبة، الأمر الذي أدى الى سحب بندي تعيين هيئتي الاتصالات والطاقة وإرجاء تعيينهما.
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وأفيد أن رئيس الحكومة نواف سلام أوضح للمعترضين أن إرسال الأسماء قبل 48 ساعة صعب، تجنباً لتسريبها. وقد عيّن مجلس الوزراء الهيئة الناظمة للقنب الهندي برئاسة داني فاضل، كما عيّن محمد عبد العزيز عزيز رئيساً للهيئة الناظمة للطيران المدني.

وقالت مصادر سياسية مطلعة  لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء نجح في تمرير تعيين الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي على ان يستكمل تعيين الهيئات المتبقية اي الكهرباء والإتصالات، وقد يتم ذلك في غضون اسبوعين بعد رفع الأسماء المرشحة الى الوزراء لاسيما ان بعض الوزراء يطالب بالإطلاع على السير الذاتية بوقت.

وأوضحت هذه المصادر ان التعيين امس لم يمرّ من دون اعتراض وزاري على عدم حيازتهم الوقت الكافي للإطلاع على هذه السير، فيما كان لافتا موقف  وزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة بعد جلسة مجلس الوزراء اذ شدد في تصريح على أهمية اتباع مبدأ المناصفة في التعيينات الادارية للفئة الاولى، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إعتماد أعلى معايير الكفاءة في هذه التعيينات، وذلك من دون تقييد أنفسنا بالمعايير المذهبية.

واشار الوزير شحادة  الى انه بالنسبة الى تعيين هيئات تقنية فإن الكفاءة اهم من التوزيع الطائفي، مع التشديد على مبدأ المناصفة ولكن بأعلى معايير الكفاءة.
وأشاد وزير الزراعة نزار هاني بتعيين الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي بإعتبار ان ذلك يساهم في عمليات  التنظيم والشراء والتوزيع لهذه الصناعة.
 
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