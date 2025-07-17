اجتماع لبناني- سوري في السعودية لاستكمال التنسيق

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افادت "النهار" عن متابعة اجتماع جدة اللبناني- السوري برعاية سعودية الذي كان عقد بمشاركة وزيري دفاع البلدين في اذار الماضي. واشارت الى أن اجتماعاً أمنياً ثلاثياً جديداً عقد على مستوى عالٍ في ضمن متابعة تطورات تنفيذ الاتفاق السابق بين وسوريا الذي لم تنفذ كل بنوده. وكان الاجتماع مطولاً وناجحاً وفق المعلومات، وناقش بعمق هواجس الطرفين والاتفاق على معالجتها وتسريع العمل في بنود الاتفاق.