خلاف بين وزير العدل والمدير العام واحالة قضاة إلى التفتيش

Advertisement

اشارت" الاخبار" الى انه خلافاً لنفي وزير العدل إحالة 40 قاضياً إلى ، يؤكد قضاة أن 34 من زملائهم أُحيلوا فعلاً على التفتيش، من بينهم ثلاثة أُوقفوا عن العمل بانتظار إصدار المعني بالمحاكمات السرية قرارات نهائية بحقهم.وتؤكد معلومات أن معظم الإحالات إلى التفتيش استندت إلى شكاوى «بسيطة»، من بينها شكاوى بحق 12 قاضياً غادروا الأراضي من دون الحصول على إذنٍ مسبق.اضافت: لوحظ غياب لوزارة العدل القاضي محمّد المصري عن الزيارة التفقديّة التي قام بها رئيس الجمهوريّة إلى قصر العدل الأسبوع الماضي. ويُعزى هذا الغياب إلى خلافات بينه ووزير العدل عادل نصّار الذي «تقصّد تهميش المدير العام وتقليص صلاحياته منذ تسلّمه الوزارة». وتشير المصادر إلى أنّ تعمّد المصري التغيّب عن جولة رئيس الجمهورية كان يُراد منه إرسال رسالة عن اعتراضه عن كثير من وطريقة الوزير في تسيير أمور «العدلية».