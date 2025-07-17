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لبنان

خلاف بين وزير العدل والمدير العام واحالة قضاة إلى التفتيش

Lebanon 24
17-07-2025 | 22:45
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اشارت" الاخبار" الى انه خلافاً لنفي وزير العدل عادل نصار إحالة 40 قاضياً إلى هيئة التفتيش القضائي، يؤكد قضاة أن 34 من زملائهم أُحيلوا فعلاً على التفتيش، من بينهم ثلاثة أُوقفوا عن العمل بانتظار إصدار المجلس التأديبي المعني بالمحاكمات السرية قرارات نهائية بحقهم.
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وتؤكد معلومات أن معظم الإحالات إلى التفتيش استندت إلى شكاوى «بسيطة»، من بينها شكاوى بحق 12 قاضياً غادروا الأراضي اللبنانية من دون الحصول على إذنٍ مسبق.
اضافت: لوحظ غياب المدير العام لوزارة العدل القاضي محمّد المصري عن الزيارة التفقديّة التي قام بها رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إلى قصر العدل الأسبوع الماضي. ويُعزى هذا الغياب إلى خلافات بينه ووزير العدل عادل نصّار الذي «تقصّد تهميش المدير العام وتقليص صلاحياته منذ تسلّمه الوزارة». وتشير المصادر إلى أنّ تعمّد المصري التغيّب عن جولة رئيس الجمهورية كان يُراد منه إرسال رسالة عن اعتراضه عن كثير من القضايا وطريقة الوزير في تسيير أمور «العدلية».
 
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