نواب سنّة يقرأون في أحداث السويداء

استطلعت" النهار" اراء عدد من النواب السنّة في احداث السويداء، وما اذا كانوا يؤيدون الرئيس السوري .

وقال النائب إيهاب مطر:"نحن مع الجديدة، الحرة، الديموقراطية، الحاضرة بقوة في المحور العربي. نحن مع أحمد لأنه أسقط حكم الطاغية الأسدي أوّلا، وجسّد نضالات ثورة شعبية طمحت إلى الحرية ثانيا".

ويقول: "نسترشد بكلامه الذي قاله بعد صلاة ، إن جزء من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية"، متحدثا عن "تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل مسؤولية حفظ الأمن".

يتابع مطر: "لقد قال الشرع إننا بتنا أمام أحد خيارين: إما مواجهة وإمّا إصلاح جبهتنا. وسنواجه محاولات إحداث الفوضى بالوحدة، لأننا نرفض جرّ سوريا إلى حرب كما نرفض تقسيمها. إن كلامه يمثلني، إنا اللبناني السيادي الذي اعتبر أن خير توأم لخير سوريا وفق أعراف الإخوة، ومن دون تدخل في شؤون بعضنا".

ويختم: "تسعى إسرائيل كعادتها مع إلى الفتن داخل سوريا بعدما دمرت غزة ولبنان، فيما يركز الحكم السوري الانتقالي الجديد على انتشال الشعب من الهوة السحيقة التي أوقعه فيها النظام الأسدي".اما النائب وليد البعريني فقال "لا نرضى بما يحصل في السويداء. هذا موقف مبدئي، ولا يحاول أحد الغمز من هذه القناة. لا السنّي يستطيع التخلي عن الدرزي، ولا العكس. نناشد الجميع أن يكونوا تحت سلطة ".

اضاف: "نحن لا نتحدث عن دعم شخصي، إنما عن دعم للدولة ولوجودها، والتي يفترض أن تكون لكل مكوناتها".

ويرى النائب بلال الحشيمي أن "إسرائيل " " على كل الجبهات عبر استباحة الأراضي. هذا ما تفعله في سوريا، محاولة زرع اللااستقرار والفتنة، ووسط صمت دولي".

"طبعا نحن مع "، يقولها الحشيمي: "هو حلّ مكان نظام كابوس الذي استمر 54 عاما، مع ما رافق ذلك في الأعوام الـ15 الأخيرة من قتل وتهجير وسطو وتدمير".

وإذ يؤكد "وحدة سوريا"، يعتبر "أنها المنفذ الوحيد للبنان على العالم العربي، فإذا استعجلنا وفتحنا علاقات سليمة مع النظام الجديد، سينعكس ذلك إيجابا على لبنان في كل قطاعاته الإنتاجية والخدماتية".