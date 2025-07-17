احداث سوريا على حافة تهديد المنطقة

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هذا الباب يفتح على مصراعيه، ليس على المستوى السوري فحسب بل على مستوى دول المنطقة التي اندفعت إلى دعم الجديدة تخوفا من انهيارات تؤدي إلى تفكك المنطقة وعدم استقرارها على مدى طويل جدا. ولهذا ارتفع مستوى الاستنفار الإقليمي من الدول الداعمة لسوريا الجديدة خوفا عليها ومنها في الوقت نفسه، فيما أثارت الاعتداءات أسئلة كبيرة حول التمايز الأميركي - إزاء سوريا، والمدى الذي تتيحه لإسرائيل، في ما يتخطى تحييد بنيامين الأنظار الإسرائيلية عن "تنازلات" لاتفاق في غزة أو حماية لحكومته.دخول على الخط ليس لإتاحة انخراط دروز في دعم اتجاهات الصراع مع النظام في سوريا فحسب، بل لتوجيه ضربات تنال من سيادتها وهيبة السلطة فيها، وهو ما ساهم في تعقيد مشهد داخلي معقد أصلا في ظل ما وصفه الأميركي بأنه "خصومات تاريخية قديمة ، بين مختلف المجموعات في جنوب غرب سوريا، وهذا الأمر أفضى الى وضع مؤسف"، في إشارة إلى الاشتباكات بين الدروز والبدو في سوريا. من جهة أخرى، هناك الانقسامات الدرزية الخطرة في ظل استدعاء البعض للخارج، وفق ما حذر ، ورئاسة روحية للطائفة الدرزية عبرت بقوة عن حتمية البقاء تحت لواء الشرعية . وهناك أيضا ما لا يقل أهمية، وهو الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات الأمنية الفاعلة، ولا سيما إذا كانت من خارج أوامر السلطات السياسية، ما يفيد بوجود تمرد مستمر تردد أنه كان موجودا أيضا في مجزرة الساحل السوري مع العلويين، وهو ما يهدد بتقويض قدرة النظام السوري على إرساء استقرار أمني طويل الأمد في البلاد.وقد ترك عدم محاسبة السلطة السورية علنا العناصر المسؤولة عن المجزرة ضد العلويين، تداعيات كبيرة في سوريا وصلت مؤشراتها بقوة إلى ولمسها اللبنانيون، على الأقل في نزوح علوي كان واضحا في شهري نيسان وأيار الماضيين في شكل خاص، وقد انضم إلى هذا النزوح العلوي نزوح ازدادت حدته على خلفية ثلاث محطات، إحداها ما حصل مع العلويين، وما كان حصل مع الطائفة الدرزية في جرمانا والسويداء في أيار الماضي، ثم الانفجار الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مار إلياس الأرثوذكسية اليونانية في ، في أكبر هجوم ضد الأقلية في سوريا منذ عقود.ويُفترض ان يعرف الحكم الجديد في سوريا، كما البعثات الأجنبية، أن مخاوف الأقليات تكبر أكثر فأكثر على خلفية هذه التطورات، فيما ترحّل هذه الأقليات فتياتها وحتى فتياتها إلى لبنان ودول الجوار من دون ضجيج، في ظل المخاوف التي لم تجد طمأنة لها على رغم الجهد الذي بذله الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد تتابع هذه الأحداث واتساع هوة انعدام الثقة بين السلطات الجديدة وهذه الإقليات.