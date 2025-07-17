قوة إسرائيلية مُعادية توغلت فجرا داخل أحياء ميس الجبل.. وهذا ما قامت به

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توغلت قوة اسرائيلية مُعادية فجر اليوم الجمعة داخل احياء مدينة الداخلية ووصلت الى محيط البركة، وعمدت عند الساعة 4:30 فجراً إلى تفخيخ وتفجير جرافتين كبيرتين تعملان لصالح في ازالة الردم من الأحياء الغربية المدمرة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقام جنود العدو على متن دراجات نارية رباعية atv بالتجول داخل احياء المدينة.