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لبنان

بالصور.. حادث سير مروّع في أميون

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:43
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وقع حادث سير مروّع ليلا في بلدة أميون - الكورة، حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس يقودها المدعو "ن.ه" بدراجة نارية كان على متنها شخص من التابعية السورية يُدعى "ز.ش"، حسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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وقد أدى الحادث إلى وفاة سائق الدراجة النارية على الفور، فيما حضرت عناصر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وعملت على نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة.

كما حضرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادث لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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