بالصور.. حادث سير مروّع في أميون

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وقع حادث سير مروّع ليلا في بلدة - ، حيث اصطدمت سيارة من نوع يقودها المدعو "ن.ه" بدراجة نارية كان على متنها شخص من التابعية يُدعى "ز.ش"، حسب ما أفادت به مندوبة " ".وقد أدى الحادث إلى وفاة سائق الدراجة النارية على الفور، فيما حضرت عناصر اللبناني إلى المكان، وعملت على نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة.كما حضرت وفتحت تحقيقًا في الحادث لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.