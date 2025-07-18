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لبنان

في الحلانية.. الجيش داهم مخيما للنازحين

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:47
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، داهمت مخيما للنازحين السوريين في بلدة الحلانية واوقفت عددا من الاشخاص.
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