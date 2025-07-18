للإطلاع على أبرز حاجاتها.. عون يزور مبنى الجامعة اللبنانية في المتحف

أفادت الرئاسة عن أنّ الرئيس وصل إلى مبنى في منطقة المتحف، حيث كان في استقباله الدكتور بسام بدرانصباح اليوم، الجمعة.

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وتأتي الزيارة في سياق اطّلاع عون على أوضاع الجامعة وأبرز حاجاتها والصعوبات التي تواجهها.