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لبنان

للإطلاع على أبرز حاجاتها.. عون يزور مبنى الجامعة اللبنانية في المتحف

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:53
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أفادت الرئاسة اللبنانية عن أنّ الرئيس جوزف عون وصل إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور بسام بدرانصباح اليوم، الجمعة.
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وتأتي الزيارة في سياق اطّلاع عون على أوضاع الجامعة وأبرز حاجاتها والصعوبات التي تواجهها.
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