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لبنان

نجاة صليبا: لا نزال حتى اليوم عالقين في نظام فاشل لإدارة النفايات

Lebanon 24
18-07-2025 | 01:18
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لفتت النائبة نجاة عون صليبا إلى أنه "بعد مرور عشر سنوات على نزول اللبنانيين إلى الشارع مطالبين بقطاع نفايات صحي وشفاف وخالٍ من الفساد، لا نزال حتى اليوم عالقين في نظام فاشل لإدارة النفايات".
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واعتبرت في تصريح أن هناك "فشلاً في الجمع، في الطمر، وفي تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي وُضعت لحل المشكلة بشكل جذري".

وقالت: "قمنا بالشراكة مع "المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية" ومن ضمن برنامج "تحاور" بادارة "مؤسسة اديان"، بدراسة القطاع من مختلف جوانبه: العلمية، والمالية، والإدارية، والحَوكَمية. وخلصنا إلى نتيجة واضحة: المشكلة ليست تقنية ولا مالية. الحل يبدأ من تصحيح القانون، ومن ثم التطبيق الفوري والجاد له".

أضافت: "من هنا، أدعو زملائي النواب إلى إقرار التعديلات المقترحة على القانون، لأن من شأنها أن: ترفع القيود الإدارية التي كانت تعيق السلطة التنفيذية عن تنفيذ القانون، تضع آلية واضحة وفعّالة لاسترداد الكلفة، ما يساهم في استدامة التمويل، وتُثبّت مبدأ التخفيف والفرز من المصدر والمعالجة، ما يحمي البيئة ويدعم الاقتصاد الدائري".
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