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لبنان

مواقع الكترونية تقود حملة ضد شركات الادوية والمتممات الغذائية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-07-2025 | 01:30
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تنبهت جهة قضائية الى عملية تشويه سمعة متعمدة تجري في حق عدد من الشركات التي تعمل في مجال الأدوية المستوردة والمتممات الغذائية والدوائية المرخص لها، وتقف وراءها شركات جديدة ناشئة دخلت حديثاً الى السوق اللبناني، وبدأت بالإستعانة بعدد من المواقع الإلكترونية التي لها باع طويل في الإبتزاز .
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مصدر قانوني لفت الى أن المراجع القضائية المختصة أبلغت جهة أمنية تعنى بجرائم المعلوماتية بأن هناك مجموعة منظمة تقوم بحملة إبتزاز واسعة لهذه الشركات وبتمويل من صاحب شركة ناشئة، وقد رصد لهذا الغرض التخريبي مبلغ 100 ألف دولار أميركي يحوّل من خارج لبنان الى ناشري المقالات التحريضية ضد الشركات المعروفة.
أضاف المصدر أن هذه المواقع الالكترونية بدأت تبتز الطرفين، اي طالب نشر المقالات التحريضية وايضا  الشركات التي إستهدفتها المقالات بهدف سحب ما كتب أو نشر، وأن المبالغ التي تدفع هي ما بين 3000 و5000 دولار بحسب المفاوض او " قوة المقال". 
المصدر ختم بأن جهات قانونية جمعت على مدى عشرة أيام أسماء وإتصالات وتحويلات تخص هذا الملف وستتقدم الإثنين المقبل بشكاوى قضائية مدعمة بمعلومات وإعترافات من أجل وقف هذه الحملة المنظمة التي تعتبر بعيدة كل البعد عن الواقع الطبي والصحي، لا بل هي عبارة عن منافسة غير شريفة بين الشركات على السوق اللبناني استخدمت فيها  مواقع إلكترونية هدفها الابتزاز والحصول على مبالغ مالية.
 
المصدر: لبنان 24
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