اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"

تم ضبط شحنة مواد تجميل تقدر بحوالى 16 مليون دولار في لصالح صاحبة احد مراكز التجميل، بفعل وجود اشكالات قانونية في الملف. وسعت جهة نافذة الى التدخل لحل الموضوع، لكن يبدو ان الاوامر الصارمة لضبط وضع حالت دون "لفلفة" الموضوع، وبالتالي لا يزال الملف عالقا بانتظار الحل.

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