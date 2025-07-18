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لبنان

اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-07-2025 | 02:15
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تم ضبط شحنة مواد تجميل تقدر بحوالى 16 مليون دولار في مطار بيروت لصالح صاحبة احد مراكز التجميل، بفعل وجود اشكالات قانونية في الملف. وسعت جهة نافذة الى التدخل لحل الموضوع، لكن يبدو ان الاوامر الصارمة لضبط وضع المطار حالت دون "لفلفة" الموضوع، وبالتالي لا يزال الملف عالقا بانتظار الحل.
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المصدر: لبنان 24
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