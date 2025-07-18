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لبنان

"مقنبلات إسرائيلية" باتجاه أحياء بلدة كفركلا المدمرة

Lebanon 24
18-07-2025 | 01:42
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الجيش الاسرائيلي أطلق من الموقع المستحدث قرب جدار المطلة رشقات من مقنبلات "اللانشر" باتجاه أحياء بلدة كفركلا المدمرة.
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