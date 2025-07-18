بحثا عن أسلحة.. مداهمة مخيم للنازحين السوريين

نفذت قوة من الجيش، ، عملية دهم واسعة في مخيم مرج في ، وفق ما أفادت به مندوبة " ".

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وحسب المعلومات، أتت هذه العملية في سياق البحث عن ممنوعات وأسلحة.

وأشارت المعلومات إلى أنّه لم يتم العثور على شيء.