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لبنان
بحثا عن أسلحة.. مداهمة مخيم للنازحين السوريين
Lebanon 24
18-07-2025
|
02:06
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نفذت قوة من الجيش،
صباح اليوم
، عملية دهم واسعة في مخيم مرج
الخوخ
في
ابل السقي
، وفق ما أفادت به مندوبة "
لبنان24
".
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وحسب المعلومات، أتت هذه العملية في سياق البحث عن ممنوعات وأسلحة.
وأشارت المعلومات إلى أنّه لم يتم العثور على شيء.
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