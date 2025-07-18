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لبنان

في زقاق البلاط وجديدة المتن... هذا ما ضبطته "الريجي"

Lebanon 24
18-07-2025 | 02:39
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أعلنت "الريجي" أنها "واصلت  جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليتي دهم في منطقتَي زقاق البلاط وجديدة المتن، أسفرتا عن ضبط كميات من السجائر العادية والإلكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار المهرّب".
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وأشارت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الى أنه "سُطّر محضر ضبط  في المخالفين ينظر فيهما القضاء المختص".    
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