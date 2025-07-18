في زقاق البلاط وجديدة المتن... هذا ما ضبطته "الريجي"

Advertisement

أعلنت " " أنها "واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليتي دهم في منطقتَي زقاق البلاط وجديدة المتن، أسفرتا عن ضبط كميات من السجائر العادية والإلكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار المهرّب".وأشارت إدارة حصر التبغ والتنباك الى أنه "سُطّر محضر ضبط في المخالفين ينظر فيهما المختص".