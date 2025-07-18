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لفتت شركتا "تاتش" و"ألفا" في بيان إلى أن "شبكتيهما لا تزالان تتعرّضان إلى تشويش خارجي متقطّع وغير اعتيادي، لا سيما في الواجهة البحرية الممتدة على طول ساحل ، كسروان وجبيل، مما يؤثر في جودة الخدمات لدى مشتركيهما".وكرّرتا "اعتذاريهما من مشتركيهما لما يسببه هذا التشويش من إزعاج. وهما تواصلان التنسيق الوثيق مع والهيئة المنظمة للاتصالات والجهات المعنية، لإيجاد الحلول السريعة وإعادة الخدمة إلى طبيعتها".