جديد قضية الاعتداء على الصحافية بترا أبو حيدر.. إليكم ما كُشف

أفادت مندوبة " " عن أنّ في ألقى القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة المرأة التي اعتدت على الزميلة بإشارة من المختص، والتحقيقات جارية بغية توقيف المرأة.

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وكانت قد تعرّضت الزميلة في "المؤسسة للإرسال"، ، لاعتداء من قبل رجل وامرأة كانا على دراجة نارية من دون لوحة رقمية. وقد أقدم المعتديان على ضرب أبو ، وهي حامل في شهرها الثامن، وذلك بعد أن أوقفا سيارتها واتّهماها بأنها "كسرت عليهم".