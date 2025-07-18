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لبنان

جديد قضية الاعتداء على الصحافية بترا أبو حيدر.. إليكم ما كُشف

Lebanon 24
18-07-2025 | 02:51
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقى القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة المرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص، والتحقيقات جارية بغية توقيف المرأة.
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وكانت قد تعرّضت الزميلة في "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، بترا أبو حيدر، لاعتداء من قبل رجل وامرأة كانا على دراجة نارية من دون لوحة رقمية. وقد أقدم المعتديان على ضرب أبو حيدر، وهي حامل في شهرها الثامن، وذلك بعد أن أوقفا سيارتها واتّهماها بأنها "كسرت عليهم".
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