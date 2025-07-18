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لبنان
من مواليد 1991.. مطلوب للقضاء في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزي
Lebanon 24
18-07-2025
|
03:00
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
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"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لملاحقة المتورّطين في عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات والحدّ من انتشارها، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة
الشرطة القضائية
لمكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في هذه الوحدة عن شخص ينشط بترويج المخدرات في
صيدا
ومحيطها، وهو المدعو: م. ط. (مواليد عام 1991، لبناني) في حقّه مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات
بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر المكتب المذكور تمّ توقيفه من إحدى الدوريّات في محلّة سبلين-
الشوف
على متن درّاجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.
بتفتيشه، عُثر في حوزته على كميّة من المخدّرات، ومبلغ مالي.
أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة
القضاء
".
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