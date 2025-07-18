من مواليد 1991.. مطلوب للقضاء في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزي

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين في عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات والحدّ من انتشارها، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة لمكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في هذه الوحدة عن شخص ينشط بترويج المخدرات في ومحيطها، وهو المدعو: م. ط. (مواليد عام 1991، لبناني) في حقّه مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدّراتبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر المكتب المذكور تمّ توقيفه من إحدى الدوريّات في محلّة سبلين- على متن درّاجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.بتفتيشه، عُثر في حوزته على كميّة من المخدّرات، ومبلغ مالي.أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة ".