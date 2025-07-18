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لبنان

إجراءات ضد السوريين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2025 | 03:30
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عادت بلديات مختلفة إلى إتخاذ إجراءات عديدة اتجاه النازحين السوريين، وذلك من خلال ضبط تنقلاتهم وحركتهم لاسيما خلال فترات الليل.
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وجاءت هذه الخطوة في إطار إجراءات أمنية احترازية تتخذها البلديات بالتعاون مع القوى الأمنية وذلك بعد بروز خطر حصول إشكالات بسبب تطور الوضع في سوريا بشكل خاص، والذهاب نحو تفعيل آليات تنظيم وجودهم بشكل جدّي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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