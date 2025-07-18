إجراءات ضد السوريين

عادت بلديات مختلفة إلى إتخاذ إجراءات عديدة اتجاه السوريين، وذلك من خلال ضبط تنقلاتهم وحركتهم لاسيما خلال فترات الليل.

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وجاءت هذه الخطوة في إطار إجراءات أمنية احترازية تتخذها البلديات بالتعاون مع القوى الأمنية وذلك بعد بروز خطر حصول إشكالات بسبب تطور الوضع في بشكل خاص، والذهاب نحو تفعيل آليات تنظيم وجودهم بشكل جدّي.