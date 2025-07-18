رسامني: نقطة تحول مفصلية في مسار إصلاح قطاع الطيران المدني

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إعتبر لوزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني أن إقرار مجلس الوزراء مرسوم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني يشكل سابقة نوعية في ، حيث تم اختيار الأعضاء وفق آلية واضحة وشفافة، ترتكز إلى معايير الكفاءة والحوكمة وتكافؤ الفرص، بعيدا من أي اعتبارات سياسية أو محاصصاتية، وبمواكبة مباشرة من لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.وأضاف في بيان أن لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء مستقلين في قطاع الطيران والإدارة العامة، تولت دراسة ملفات المرشحين وإجراء المقابلات التقييمية وفق معايير فنية ومؤسساتية دقيقة، وتم اختيار الأعضاء بناء على أعلى درجات الاستحقاق والكفاءة، في سابقة تعكس الحكومة خط الإصلاح وتعزيز الشفافية في التعيينات.وجاءت التشكيلة على الشكل الآتي: محمد عزيز رئيسًا متفرغا لمجلس الإدارة ومديرا عاما للهيئة، حاتم محمد دبيان ومارك حداد وربيع أديب الخطيب وأنجيل جورج اعضاء.وأكد رسامني أن "هذا التعيين يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار إصلاح قطاع الطيران المدني في "، وقال:"التزمت الوزارة بالكامل بآلية التعيينات التي أقرها مطلع العام الحالي، والتي تقوم على الكفاءة والحوكمة وتشكل مدخلا ضروريا لأي نهوض إداري فعلي"، وأوضح أن "عملية الترشيح، والمقابلات، والتقييمات أنجزت وفق أعلى المعايير وبمشاركة مؤسسات رسمية وخبراء مستقلين، ما يشكل نموذجا يحتذى في تعيينات الإدارة العامة."واعتبر أن "هذا الإنجاز يفتح صفحة جديدة في تنظيم قطاع الطيران المدني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويضع لبنان مجددا على خارطة النقل الجوي الإقليمي".ختم: "إن تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني لا يمثل فقط تنفيذا لقانون طال انتظاره، بل يشكل أيضا إعلانا واضحا بأن الحكومة الحالية ماضية في مسار إصلاح مؤسسات أسس شفافة وقانونية بعيدا من أي محاصصة أو تعطيل".