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لبنان

غدًا.. ممنوع مرور الشاحنات على هذه الطريق

Lebanon 24
18-07-2025 | 03:17
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أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا قضى بـ"منع سير الشاحنات على طريق عيناتا الأرز يوم غد السبت من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الساعة 12 ليلا، لمناسبة فعاليات مهرجانات الأرز، بناء على مقتضيات المصلحة العامة".
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وكلّف خضر قيادة منطقة البقاع الإقليمية الإيعاز لقطعاتها المختصة تنفيذ مضمون القرار.
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