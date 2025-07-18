غدًا.. ممنوع مرور الشاحنات على هذه الطريق

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أصدر محافظ قرارا قضى بـ"منع سير الشاحنات على يوم غد السبت من الساعة الخامسة بعد الظهر ولغاية الساعة 12 ليلا، لمناسبة فعاليات مهرجانات الأرز، بناء على مقتضيات المصلحة العامة".وكلّف خضر قيادة الإيعاز لقطعاتها المختصة تنفيذ مضمون القرار.