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لبنان

شركة وهمية لإصدار شهادات مزيفة في المرفأ.. والإدارة توضح الحقيقة

Lebanon 24
18-07-2025 | 03:19
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صدر عن مرفأ بيروت بيان، أشار إلى أنّه "على خلفية ما تم تداوله بشأن توقيف أحد الأشخاص بجرم التزوير وإنشاء شركة وهمية لإصدار شهادات مزيفة، توضح إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن هذا الشخص ليس من عديد موظفيها، ولا تربطه بها أي صلة مباشرة أو غير مباشرة".
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أضاف البيان:" تؤكد الإدارة أن لا علاقة لها بالأفعال المنسوبة إليه، وتشدد على أن ما قام به لا يمتّ بصلة إلى نشاط المرفأ الرسمي أو إجراءاته المعتمدة".
 
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