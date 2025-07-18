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لبنان
لمواجهة شح المتساقطات.. إطلاق حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه
Lebanon 24
18-07-2025
|
04:48
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أطلقت
وزارة الطاقة
والمياه بتوجيه من الوزير
جو الصدي
حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه وتوعية المواطنين على أهمية ذلك وعلى دورهم التشاركي مع الوزارة في قيام إدارة رشيدة للمياه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة نقص المیاه الحاد المتوقع في
لبنان
خلال صیف 2025 جراء الشح في المتساقطات هذا العام.
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وتم إعداد مادة توعوية بدعم من
الحكومة الألمانية
من خلال
الوكالة الألمانية
للتعاون الدولي (GIZ) لتبث عبر الشاشات المحلية والاذاعات والمواقع الالكترونية وتنشر عبر لوحات الإعلانات المرورية.
وتتكامل هذه الخطوة مع خطة الطوارئ التي أعدتها مؤسسات المياه بإيعاز من الصدي لمواجهة نقص المیاه الحاد المتوقع هذا الصيف.
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