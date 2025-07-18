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لبنان

اجتماع بين وزيري العمل والاقتصاد... وهذا ما تبلّغه حيدر من البساط

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:51
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أبلغ  وزير الاقتصاد عامر بساط خلال اجتماع، وزير العمل الدكتور محمد حيدر ان وزارته" تعمل على وضع رؤية اقتصادية للنهوض بهذا القطاع، وانه يعقد اجتماعات ثنائية مع باقي الوزارات، حيث يوجد تقاطعات لتفعيل هذه الخطة، لإنضاج رؤية شاملة حول النهوض الاقتصادي في لبنان. وتم تأليف فريق مشترك من الوزارتين لمتابعة هذا الموضوع".
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بدوره استمع الوزير البساط من الوزير حيدر عن الملفات التي تعمل عليها وزارة العمل والانجازات التي تحققت الى الآن والمشاريع التي يُعمل على تنفيذها في المستقبل.
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