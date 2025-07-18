اجتماع بين وزيري العمل والاقتصاد... وهذا ما تبلّغه حيدر من البساط

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أبلغ خلال اجتماع، وزير العمل ان وزارته" تعمل على وضع رؤية اقتصادية للنهوض بهذا القطاع، وانه يعقد اجتماعات ثنائية مع باقي الوزارات، حيث يوجد تقاطعات لتفعيل هذه الخطة، لإنضاج رؤية شاملة حول النهوض الاقتصادي في . وتم تأليف فريق مشترك من الوزارتين لمتابعة هذا الموضوع".بدوره استمع الوزير البساط من الوزير حيدر عن الملفات التي تعمل عليها والانجازات التي تحققت الى الآن والمشاريع التي يُعمل على تنفيذها في .