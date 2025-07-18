خطر كبير في تنورين.. والأهالي يناشدون

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طالب أهالي بلدة بالتحرّك سريعًا لصيانة الطريق المؤدي الى البلدة عبر تنورين التحتا ، وتدعيم الجدران الجانبية المهددة بالانهيار بسبب الفراغ والتجويف في أساساتها وانجراف التربة في أماكن عدة منها.وناشدوا المسؤولين المعنيين الايعاز لمن يلزم بالتحرك قبل وقوع الكارثة، لدرء الخطر الكبير الذي يهدد السيارات وسالكي هذه الطريق.