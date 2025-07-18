Advertisement

لبنان

خطر كبير في تنورين.. والأهالي يناشدون

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1393271-638884368717082413.jpg
Doc-P-1393271-638884368717082413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب أهالي بلدة تنورين وزارة الأشغال العامة والنقل بالتحرّك سريعًا لصيانة الطريق المؤدي الى البلدة عبر تنورين التحتا ، وتدعيم الجدران الجانبية المهددة بالانهيار بسبب الفراغ والتجويف في أساساتها  وانجراف التربة في أماكن عدة منها.
Advertisement

وناشدوا المسؤولين المعنيين الايعاز لمن يلزم بالتحرك قبل وقوع الكارثة، لدرء الخطر الكبير الذي يهدد السيارات وسالكي هذه الطريق.
مواضيع ذات صلة
حريق القبيات يتوسع.. جهود كبيرة للاطفاء والاهالي يناشدون التدخل سريعا (فيديو)
lebanon 24
18/07/2025 14:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي دير عمار يناشدون: لوضع حد لحرق النفايات في جبل البلدة
lebanon 24
18/07/2025 14:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة محمية أرز تنورين: ظاهرة اليباس في الغابة طبيعية
lebanon 24
18/07/2025 14:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء من "تجمع تنمية تنورين" إلى وزارة الطاقة
lebanon 24
18/07/2025 14:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:17 | 2025-07-18
07:10 | 2025-07-18
07:06 | 2025-07-18
06:59 | 2025-07-18
06:47 | 2025-07-18
06:31 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24