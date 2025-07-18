الرئيس عون: العلم هو ميزة لبنان الأساسي

قال رئيس الجمهورية إن " هي المكان الطبيعي لتطوير العقول وتأمين ، نظراً إلى المستوى المتقدّم الذي حققته، والنجاحات التي سجّلتها بين جامعات العالم".

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وأضاف بعد زيارته مبنى للجامعة واجتماعه مع بحضور وزيرة التربية ريما كرامي: "العلم هو ميزة الأساسي".



بدورها قالت كرامي "إنّ الجامعة اللبنانية هي جوهرتنا التربوية، وحجر الأساس في كل ما نقوم به".

أما الدكتور بسام فقال: "الدعم الذي تلقّته الجامعة شكّل الحافز الذي دفعها للتقدّم نحو الأفضل، وهي قادرة على أن تكون شريكاً فاعلاً للدولة في مشاريعها التنموية والإصلاحية".