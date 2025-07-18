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لبنان

الرئيس عون: العلم هو ميزة لبنان الأساسي

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:25
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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن "الجامعة اللبنانية هي المكان الطبيعي لتطوير العقول وتأمين العلم، نظراً إلى المستوى المتقدّم الذي حققته، والنجاحات التي سجّلتها بين جامعات العالم". 
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وأضاف بعد زيارته مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية واجتماعه مع رئيس الجامعة بحضور وزيرة التربية ريما كرامي: "العلم هو ميزة لبنان الأساسي". 

بدورها قالت كرامي "إنّ الجامعة اللبنانية هي جوهرتنا التربوية، وحجر الأساس في كل ما نقوم به".
 
أما رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران فقال: "الدعم الذي تلقّته الجامعة شكّل الحافز الذي دفعها للتقدّم نحو الأفضل، وهي قادرة على أن تكون شريكاً فاعلاً للدولة في مشاريعها التنموية والإصلاحية". 
 
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