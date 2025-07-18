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لبنان

آخر تصريح لجنبلاط عما يجري في السويداء... إليكم ما قاله

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:34
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قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "لا بد من وقف إطلاق النار في السويداء، ومن ثم الدخول في حوار بين كافة المكونات الدينية والسياسية والطائفية مع الدولة السورية".
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وأضاف جنبلاط لـ"فرانس 24": "نرفض أية حماية خارجية"، والإسرائيليون يُؤججون النار بتدخلهم، ويريدون وضع الدروز في مواجهة مع كل مكونات المجتمع السوريّ".
 
 
 
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