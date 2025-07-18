آخر تصريح لجنبلاط عما يجري في السويداء... إليكم ما قاله

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قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" "لا بد من وقف إطلاق النار في ، ومن ثم الدخول في حوار بين كافة المكونات والسياسية والطائفية مع ".وأضاف لـ"فرانس 24": "نرفض أية حماية خارجية"، والإسرائيليون يُؤججون النار بتدخلهم، ويريدون وضع في مواجهة مع كل مكونات المجتمع السوريّ".