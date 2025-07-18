لقاء بين "اليونيفيل" ورؤساء بلديات قضاء صور

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التقى قائد القطاع في "اليونيفيل" الجنرال نيكولا ماندوليسي، رؤساء بلديات في مقر اتحاد بلديات ، في إطار تعزيز التعاون بين قوات الموقتة في "اليونيفيل" والسلطات المحلية، في حضور رئيس حسن دبوق ونائبه عادل سعد، ورؤساء بلديات منضوية ضمن الاتحاد، وعدد من ضباط "اليونيفيل".بداية، تحدث دبوق وأكد "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والإيطالي"، مشيداً بـ"الدور الإنساني والإنمائي الذي تقوم به الكتيبة ضمن اليونيفيل، ولا سيما في دعم خلال فترات الحرب، ومساندة المجتمعات المحلية عبر مشاريع متعددة".ثم شدد ماندوليسي على " اليونيفيل المستمر التعاون مع البلديات"،وقال:"هذا التعاون الوثيق يشكل حجر الأساس لنجاح مهمتنا الأممية في "، مشيراً إلى "أهمية الشراكة مع في تحقيق أهداف السلام والاستقرار".