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لبنان

لقاء بين "اليونيفيل" ورؤساء بلديات قضاء صور

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:12
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التقى قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال الإيطالي نيكولا ماندوليسي، رؤساء بلديات قضاء صور في مقر اتحاد بلديات القضاء، في إطار تعزيز التعاون بين قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" والسلطات المحلية، في حضور رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق ونائبه عادل سعد، ورؤساء بلديات منضوية ضمن الاتحاد، وعدد من ضباط "اليونيفيل".
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بداية، تحدث دبوق وأكد "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والإيطالي"، مشيداً بـ"الدور الإنساني والإنمائي الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن اليونيفيل، ولا سيما في دعم النازحين خلال فترات الحرب، ومساندة المجتمعات المحلية عبر مشاريع متعددة".

ثم شدد ماندوليسي على "التزام اليونيفيل المستمر التعاون مع البلديات"،وقال:"هذا التعاون الوثيق يشكل حجر الأساس لنجاح مهمتنا الأممية في جنوب لبنان"، مشيراً إلى "أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي في تحقيق أهداف السلام والاستقرار".
(الوكالة الوطنية)
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