المفتي قبلان: لا إنقاذ للبنان دون شراكة وطنية وعدالة ميثاقية

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أكّد المفتي ، في خطبة الجمعة من الإمام الحسين في ، أن العامل السياسي هو الأخطر في تمزيق الأمة الإسلامية، محذراً من استمرار الخصومة والانقسام الداخلي بين الدول والشعوب الإسلامية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تدخلات والغرب.ودعا إلى "وحدة نوعية" تستند إلى ثقافة توحيدية متماسكة، واعتبر أن وباقي الكبرى مطالبة ببناء شراكة حقيقية لمواجهة مخاطر التفتيت والتقسيم. كما شدد على أن " وتل أبيب تديران مخططاً ممنهجاً لإشعال المنطقة"، وأن في قلب هذه المواجهة، ما يتطلب تماسكاً داخلياً وشراكة وطنية كاملة.وحذر قبلان من التهميش السياسي والإداري والقضائي، معتبراً أن أي انتقام وظيفي أو طائفي يشكّل خطراً على الكيان اللبناني، منتقداً ما وصفه بـ"التقصير الحكومي" في دعم المناطق المنكوبة، لا سيما في الجنوب والضاحية والبقاع، قائلاً: "الحل بالإنصاف الوطني والأخلاقي، لا بالمحاباة أو الخضوع للضغوط الدولية".