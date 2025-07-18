ميقاتي: طرابلس لن تكون ممراً أو مقراً للفتن بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن

حذر الرّئيس من "محاولات لتشويه صورة مدينة ، عبر فبركات إعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها بالتزامن مع احداث محافظة ".

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وفي بيان له، اليوم الجمعة، قال إنَّ "ما يُشاع لن ينال من إصرار طرابلس وأهلها على أن يبقوا تحت وفي كنفها، مرحبين بكل ضيوفها مهما كانت انتماءاتهم وطائفتهم".

وختم: " لن تكون ممراً أو مقراً للفتن والمشاريع الفئوية، بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن والشعب".