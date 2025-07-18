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لبنان

ميقاتي: طرابلس لن تكون ممراً أو مقراً للفتن بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:31
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حذر الرّئيس نجيب ميقاتي من "محاولات لتشويه صورة مدينة طرابلس، عبر فبركات إعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها بالتزامن مع احداث محافظة السويداء السورية".
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وفي بيان له، اليوم الجمعة، قال ميقاتي إنَّ "ما يُشاع لن ينال من إصرار طرابلس وأهلها على أن يبقوا تحت حماية الدولة وفي كنفها، مرحبين بكل ضيوفها مهما كانت انتماءاتهم وطائفتهم".
 
وختم: "الفيحاء لن تكون ممراً أو مقراً للفتن والمشاريع الفئوية، بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن والشعب".
 
 
 
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