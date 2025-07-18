عملية أمنية في طرابلس.. إليكم ما حصل

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قامت قوة من ، وبمؤازرة وبلدية وفوج السيّار، بإشراف قيادة منطقة لقوى الامن الداخلي، بتنفيذ عملية أمنية في منطقة ، حيث تمّ إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم المدينة وفرض النظام العام، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان سلامة المرور . (الوكالة الوطنية)