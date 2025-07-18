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لبنان
الرفاعي يدعو إلى الحكمة والإتقان لمواجهة الفتن والتحديات الوطنية
Lebanon 24
18-07-2025
|
06:59
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دعا مفتي
محافظة بعلبك الهرمل
،
الشيخ بكر الرفاعي
، في خطبة الجمعة، إلى توحيد الصف الوطني والابتعاد عن الفتن الداخلية التي تُشتت الجهود وتُضعف الموقف أمام العدو
الإسرائيلي
. ولفت إلى أن "فتن الداخل تكاد تعمينا عن مشهد العدو، بينما العدو يراقب ويضحك".
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وشدد
الرفاعي
على ضرورة الإتقان في العمل والمواقف، مشيرًا إلى أن "الإتقان مبدأ قرآني وأساس النجاح في كل ميادين الحياة، ولا نجاة إلا به في مواجهة التحديات الراهنة".
وأكد أن غزة تمثل نموذجًا للصمود والإخلاص رغم الصعوبات، داعيًا إلى حكمة وصدق في التعامل مع الأزمات، ورفض استغلال الفتن لتحقيق مصالح ضيقة.
وختم بالقول إن "الإتقان ليس رفاهية بل طوق النجاة وسلاح الدفاع الأول عن الأمة في زمن العجز والخيانة". (الوكالة الوطنية)
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