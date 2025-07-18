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لبنان

وزير الإعلام ورئيسة تلفزيون لبنان يزوران المطران بقعوني

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:06
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استقبل متروبوليت بيروت وجبيل للروم الكاثوليك، المطران جورج بقعوني، وزير الإعلام المحامي بول مرقص ورئيسة مجلس إدارة ومديرة تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار نداف في مقر المطرانية.
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وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع تلفزيون لبنان، والتعيينات الجديدة التي تمت بعد 26 عامًا، حيث طلب الوزير مرقص دعاء المطران بالتوفيق للمجلس الجديد.

بدوره، شكر المطران مرقص على الزيارة، مؤكداً دعمه وصلواته للوزارة ولتلفزيون لبنان، معرباً عن أمله في أن يصبح التلفزيون "المرجع الإعلامي الوطني" في ظل الحاجة إلى مصادر أخبار دقيقة وموثوقة.

وأصدرت الأبرشية بيان إشادة بجهود وزير الإعلام ودور تلفزيون لبنان في تعزيز الوحدة الوطنية. (الوكالة الوطنية)
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