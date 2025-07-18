وزير الإعلام ورئيسة تلفزيون لبنان يزوران المطران بقعوني

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استقبل متروبوليت وجبيل للروم ، المطران ، المحامي ورئيسة مجلس إدارة ومديرة تلفزيون الدكتورة اليسار نداف في مقر المطرانية.وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع تلفزيون لبنان، والتعيينات الجديدة التي تمت بعد 26 عامًا، حيث طلب الوزير دعاء المطران بالتوفيق للمجلس الجديد.بدوره، شكر المطران مرقص على الزيارة، مؤكداً دعمه وصلواته للوزارة ولتلفزيون لبنان، معرباً عن أمله في أن يصبح التلفزيون "المرجع الإعلامي الوطني" في ظل الحاجة إلى مصادر دقيقة وموثوقة.وأصدرت الأبرشية بيان إشادة بجهود وزير الإعلام ودور تلفزيون لبنان في تعزيز . (الوكالة الوطنية)