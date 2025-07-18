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لبنان

بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:19
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أصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي:
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رداً على الاستفسارات التي ترد الى وزارة المالية حول تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، على زيادة بعض الرواتب، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يوضح أن المسألة قيد الدرس بين وزير المالية الذي قدم بالأمس الى مجلس الوزراء عرضاً للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار المجلس صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.
 
 
 
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