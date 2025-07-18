بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب

أصدر المكتب الاعلامي في التالي:

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رداً على الاستفسارات التي ترد الى وزارة المالية حول تداعيات بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، على زيادة بعض الرواتب، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن يوضح أن المسألة قيد الدرس بين الذي قدم بالأمس الى عرضاً للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار المجلس صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.