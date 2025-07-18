سلسلة مداهمات وتوقيفات للجيش

صدر عن البيان الآتي:

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نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من عمليات دهم في مناطق: جبولة ومشاريع القاع - ، ، العامرية- ، عيحا – ، ، وأوقفت 63 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي بطريقة غير شرعية، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات.

كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في – المواطن (م.ل.) و7 فلسطينيين، لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف.

كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طبرجا – كسروان السوريَّين (ي.خ.) و(س.س.) لاتجارهما بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.