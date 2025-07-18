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لبنان

سلسلة مداهمات وتوقيفات للجيش

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:45
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في مناطق: جبولة ومشاريع القاع - بعلبك، الكورة، العامرية- عكار، عيحا – راشيا، زحلة، وأوقفت 63 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات.
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناءطرابلس المواطن (م.ل.) و7 فلسطينيين، لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف.
كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طبرجا – كسروان السوريَّين (ي.خ.) و(س.س.) لاتجارهما بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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