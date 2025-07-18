المياه مقطوعة منذ أسابيع… ومعاناة الأهالي تزداد في هذه المنطقة

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شكا سكان حي السيادية في بلدة الشرقية من انقطاع المياه عن منازلهم منذ نحو شهر، رغم تكرار الاتصالات والمراجعات التي أجروها مع المعنيين في والبلدية، من دون أي استجابة تذكر.وأشار الأهالي في بيان إلى" العديد منهم بتسديد اشتراكاتهم السنوية لمصلحة المياه عن العام 2025، والتي تبلغ نحو 200 دولار، فيما تعهد آخرون بتسديد الاشتراك قبل نهاية العام". (الوكالة الوطنية)