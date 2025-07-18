توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)

أفادت مندوبة " "، أنّ دورية من بالتعاون مع حرس بلدية – ، أوقفت الشابين السوريين م.ح وع.ق، بعد العثور بحوزتهما على كمية من حشيشة الكيف ونحو 36 قرصاً من حبوب الكبتاغون.

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