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لبنان

توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات بالتعاون مع حرس بلدية زغرتاإهدن، أوقفت الشابين السوريين م.ح وع.ق، بعد العثور بحوزتهما على كمية من حشيشة الكيف ونحو 36 قرصاً من حبوب الكبتاغون.
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