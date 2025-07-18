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لبنان

أبو زيد يشدد على وقف العنف في السويداء

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:11
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس":
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"وقف العنف الدائر في السويداء هو أولوية مطلقة لعودة الحياة الطبيعية ووضع حدّ للنزيف البشري. كما أن وقف الخطابات التحريضية يُمهّد الطريق لفتح أبواب التواصل وتهدئة النفوس".
 
وأضاف "نُعوّل على تغليب صوت الحكمة والعقل لتجنيب لبنان أي تأجيج للفتنة أو زعزعة للاستقرار".
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