أبو زيد يشدد على وقف العنف في السويداء

كتب النائب السابق على منصة "أكس":

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"وقف العنف الدائر في هو أولوية مطلقة لعودة الحياة الطبيعية ووضع حدّ للنزيف . كما أن وقف الخطابات التحريضية يُمهّد الطريق لفتح أبواب التواصل وتهدئة النفوس".

وأضاف "نُعوّل على تغليب صوت والعقل لتجنيب أي تأجيج للفتنة أو زعزعة للاستقرار".