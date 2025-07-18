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لبنان
سلام اتّصل بأبي المنى.. وتأكيد مشترك لصون وحدة سوريا
Lebanon 24
18-07-2025
|
08:25
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أجرى
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
اتصالاً بشيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز
الشيخ
سامي أبي المنى
، وأثنى الرئيس سلام على الدور المسؤول والرصين الذي أدّته المرجعيات الروحية، وفي طليعتها الشيخ
أبي المنى
، في تهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي.
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كما تم التأكيد المشترك على أهمية صون وحدة
سوريا
، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج
حدود لبنان
لا ينبغي أن يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي. وختم الرئيس سلام بالإعراب عن تقديره العميق لحرص شيخ العقل الدائم على وحدة اللبنانيين تحت مظلة الدولة.
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