سلام اتّصل بأبي المنى.. وتأكيد مشترك لصون وحدة سوريا

أجرى الدكتور اتصالاً بشيخ عقل الشيخ ، وأثنى الرئيس سلام على الدور المسؤول والرصين الذي أدّته المرجعيات الروحية، وفي طليعتها الشيخ ، في تهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي.

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كما تم التأكيد المشترك على أهمية صون وحدة ، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج لا ينبغي أن يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي. وختم الرئيس سلام بالإعراب عن تقديره العميق لحرص شيخ العقل الدائم على وحدة اللبنانيين تحت مظلة الدولة.