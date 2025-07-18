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لبنان

مساء اليوم.. إطلالة لنعيم قاسم

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:28
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يُطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم في ذكرى تأبين القائد السابق في حزب الله علي كركي وذلك عند الساعة الثامنة مساء. 
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