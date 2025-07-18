الخطيب يوجّه برقية تعزية للعراق بضحايا حريق الكوت

Advertisement

أبرق المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ الى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني معزيا بضحايا الحريق المأسوي الذي شب في احد المراكز التجارية في مدينة الكوت في محافظة واسط العراقية.وجاء في نص برقية: "تلقينا بمزيد من الاسى والحزن نبأ الفاجعة التي أصابت الشقيق وشعبه جراء الحريق المروع الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وعدد كبير من الجرحى، وقد هالنا حجم الفاجعة التي نسأل الله تعالى ان تكون خاتمة المآسي للعراق وشعبه.ونحن اذ نشاطركم الحزن والعزاء فإننا نتقدم منكم ومن الشعب الشقيق باحر التعازي بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.ونبتهل الى الباري عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه من كل سوء، ونتمنى للعراق دوام الامن والاستقرار والازدهار". (الوكالة الوطنية)