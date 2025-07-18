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لبنان

بري يدعو هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة الاثنين

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:10
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري،  هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة الأولى من بعد ظهر يوم  الإثنين الواقع فيه 21 تموز الحالي في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة . (الوكالة الوطنية)
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