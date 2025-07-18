بري يدعو هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة الاثنين

دعا ، هيئة ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة الأولى ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 21 الحالي في مقر رئاسة مجلس النواب في . (الوكالة الوطنية)

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