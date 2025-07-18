الشيخ ياسين: تسليم سلاح المقاومة في ظل عجز الدولة "انتحار"

أكد رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ العاملي في خطبة الجمعة التي القاها في مدينة صور، أن "البحث في موضوع تسليم سلاح وسط عجز الدولة عن رد اي اعتداء اسرائيلي هو انتحار لا يقدم عليه عاقل".

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وقال: "طالما ان اسباب وجود السلاح موجودة، فلا مجال للبحث في تسليمه، خصوصا اننا نرى المجازر تحيط بنا من كل الاتجاهات وعربدة الاغتيالات في جميع المناطق ".

وأكد ان "انتظار الشعب ردع الدولة للعدو الاسرائيلي عن اعتداءاته له سقف ومن غير المقبول ان نرى دماء اهلنا يسفك دون رد ولا ردع".



واعتبر أن "من يرفع الصوت لتسليم السلاح يريد رؤية المجازر في الشعب غرار ما يحدث في في والسويداء والساحل في وهو بالتالي يفتقر الى الوطنية والانسانية بل والعقل".



ودعا الشيخ ياسين الدولة "لأخذ المبادرة والقيام بواجبها تجاه جراء العدوان الاسرائيلي الاخير، من رئيس الجمهورية الى آخر موظف"، مشددا على أن "اعادة النازحين اهم من انتظار عودة مبعوث هنا او زيارة سفير هناك".



وختم معزيا بضحايا الحريق في الكوت في محافظة واسط، مؤكدا "وقوفنا الدائم مع العراق وشعبه الذي منذ سنوات وهو يمد لنا يد بلا مقابل". (الوكالة الوطنية)