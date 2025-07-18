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لبنان

الشيخ ياسين: تسليم سلاح المقاومة في ظل عجز الدولة "انتحار"

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:12
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أكد رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي القاها في مدينة صور، أن "البحث في موضوع تسليم سلاح المقاومة وسط عجز الدولة عن رد اي اعتداء اسرائيلي هو انتحار لا يقدم عليه عاقل".
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وقال: "طالما ان اسباب وجود السلاح موجودة، فلا مجال للبحث في تسليمه، خصوصا اننا نرى المجازر تحيط بنا من كل الاتجاهات وعربدة الاغتيالات في جميع المناطق اللبنانية".
وأكد ان "انتظار الشعب ردع الدولة للعدو الاسرائيلي عن اعتداءاته له سقف ومن غير المقبول ان نرى دماء اهلنا يسفك دون رد ولا ردع".

واعتبر أن "من يرفع الصوت لتسليم السلاح يريد رؤية المجازر في الشعب اللبناني على غرار ما يحدث في قطاع غزة في فلسطين والسويداء والساحل في سوريا وهو بالتالي يفتقر الى الوطنية والانسانية بل والعقل".

ودعا الشيخ ياسين الدولة "لأخذ المبادرة والقيام بواجبها تجاه النازحين جراء العدوان الاسرائيلي الاخير، من رئيس الجمهورية الى آخر موظف"، مشددا على أن "اعادة النازحين اهم من انتظار عودة مبعوث هنا او زيارة سفير هناك".

وختم معزيا العراق بضحايا الحريق في الكوت في محافظة واسط، مؤكدا "وقوفنا الدائم مع العراق وشعبه الذي منذ سنوات وهو يمد لنا يد العون بلا مقابل". (الوكالة الوطنية)
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