بيان من طيران "الشرق الأوسط" يتعلّق برحلة الأحد إلى أثينا

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صدرعن البيان التالي:عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18 2025 والذي تم بموجبه إعادة ادراج رحلات شركة إلى بمواعيدها الأساسية للفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 أيلول 2025، ورد خطأً عن عدم تبكير مواعيد رحلة الأحد الصباحية بتاريخ 20 تموز فيما أنه حقيقة أن رحلة الأحد الصباحية بتاريخ 20 تموز تم تعديلها لأسباب تشغيلية وفقاً للمواعيد التالية: