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لبنان

بيان من طيران "الشرق الأوسط" يتعلّق برحلة الأحد إلى أثينا

Lebanon 24
18-07-2025 | 09:28
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
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عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة ادراج رحلات شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية إلى أثينا بمواعيدها الأساسية للفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 أيلول 2025، ورد خطأً عن عدم تبكير مواعيد رحلة الأحد الصباحية بتاريخ 20 تموز فيما أنه حقيقة أن رحلة الأحد الصباحية بتاريخ 20 تموز تم تعديلها لأسباب تشغيلية وفقاً للمواعيد التالية:
 
 
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