بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه

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أعلنت للشؤون الثقافية، في بيان،"عن استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2026، من 17/7/2025 ولغاية 2/9/2025، التي تنظم من قبل وعلوم الصور المتحركة في الأميركية، حيث تضع المعايير والآلية لاختيار الفيلم اللبناني لمسابقة الأوسكار.تقدم الطلبات إلى قلم المديرية للشؤون الثقافية في قصر الاونيسكو ضمن الدوام الرسمي. -قصر الاونيسكو -الطابق الأول .