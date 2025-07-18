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لبنان
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
18-07-2025
|
09:48
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أعلنت
وزارة الثقافة - المديرية العامة
للشؤون الثقافية، في بيان،"عن استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2026، من 17/7/2025 ولغاية 2/9/2025، التي تنظم من قبل
أكاديمية الفنون
وعلوم الصور المتحركة في
الولايات المتحدة
الأميركية، حيث تضع
اللجنة المختصة
المعايير والآلية لاختيار الفيلم اللبناني لمسابقة الأوسكار.
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تقدم الطلبات إلى قلم المديرية للشؤون الثقافية في قصر الاونيسكو ضمن الدوام الرسمي.
بيروت
-قصر الاونيسكو -الطابق الأول .
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