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لبنان

وزير الداخلية: لدينا من الوعي الكافي لنحافظ على وحدة بلدنا

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:03
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تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا، وجال برفقة المحافظ القاضي مروان عبود وقائد الفوج العميد ماهر العجوز على تجهيزات الفوج واطلع على جهوزيته.
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وأثنى الحجار خلال لقائه الضباط والعناصر على تضحياتهم، قائلاً: "عملكم في خدمة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات يشكل ركيزة للسلامة العامة ويستحق كل دعم"، متعهداً ببذل الجهود لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.

وأشار إلى أن صرخة الفوج وصلت، مضيفاً: "أنا إلى جانبكم، وسنعمل مع المحافظة والمجلس البلدي لتلبية حاجاتكم في الرواتب، والطبابة، والتجهيزات".

وفي ذكرى انفجار 4 آب، جدد الحجار التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة، مشيراً إلى اجتماع صباحي مع رئيس الجمهورية ووزير العدل أكد خلاله الجميع مبدأ العدالة لضحايا الكارثة.

وحول الوضع في سوريا، شدد الوزير على أهمية وحدة الشعب السوري، وأكد أن الاستقرار في سوريا ينعكس إيجاباً على لبنان. كما كشف عن متابعة أمنية يومية وعمليات توقيف لمجموعات مشبوهة، مؤكداً أن "الوعي كافٍ لحماية وحدة البلد ودرء الأخطار عنه". (الوكالة الوطنية)
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