وزير الداخلية: لدينا من الوعي الكافي لنحافظ على وحدة بلدنا

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تفقد والبلديات مقر فوج إطفاء مدينة في ، وجال برفقة المحافظ القاضي وقائد الفوج العميد ماهر العجوز على تجهيزات الفوج واطلع على جهوزيته.وأثنى خلال لقائه الضباط والعناصر على تضحياتهم، قائلاً: "عملكم في خدمة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات يشكل ركيزة للسلامة العامة ويستحق كل دعم"، متعهداً ببذل الجهود لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.وأشار إلى أن صرخة الفوج وصلت، مضيفاً: "أنا إلى جانبكم، وسنعمل مع المحافظة والمجلس البلدي لتلبية حاجاتكم في الرواتب، والطبابة، والتجهيزات".وفي ذكرى انفجار 4 آب، جدد الحجار التأكيد على الدولة بتحقيق العدالة، مشيراً إلى اجتماع صباحي مع رئيس الجمهورية ووزير العدل أكد خلاله الجميع مبدأ العدالة لضحايا الكارثة.وحول الوضع في ، شدد الوزير على أهمية وحدة الشعب السوري، وأكد أن الاستقرار في سوريا ينعكس إيجاباً على . كما كشف عن متابعة أمنية يومية وعمليات توقيف لمجموعات مشبوهة، مؤكداً أن "الوعي كافٍ لحماية وحدة البلد ودرء الأخطار عنه". (الوكالة الوطنية)