غدًا.. منع مرور الشاحنات على طريق عيناتا الأرز

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بمناسبة إقامة مهرجانات لعام 2025، وتسهيلا لحركة وصول ومغادرة المشاركين فيها، سيتم اعتبارًا من السّاعة 17:00 ولغاية الساعة 24:00 من تاريخ 19-07-2025، منع مرور الشاحنات على الأرز- الغرفة وطريق عيون أرغش – الأرز.لذلك، يرجى من سائقي الشّاحنات أخذ والتقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه، وبتوجيهات عناصر وإرشاداتهم.