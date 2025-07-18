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لبنان

غدًا.. منع مرور الشاحنات على طريق عيناتا الأرز

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:07
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بمناسبة إقامة مهرجانات الأرز لعام 2025، وتسهيلا لحركة وصول ومغادرة المشاركين فيها، سيتم اعتبارًا من السّاعة 17:00 ولغاية الساعة 24:00 من تاريخ 19-07-2025، منع مرور الشاحنات على طريق عيناتا الأرز- الغرفة الفرنسية وطريق عيون أرغش – الأرز.
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لذلك، يرجى من سائقي الشّاحنات أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.
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