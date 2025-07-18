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لبنان

الخوري: نشاط الصناعي فعل ايمان بالوطن

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:15
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أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري "العمل على ايجاد الحلول على صعيد الطاقة والتصدير والحماية من الاغراق والمنافسة غير الشرعية". ورأى "ان الصناعي لا يبني مصانع فقط، بل يبني ايماناً بوطن تخلى عنه كثيرون".
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تحدث الوزير عيسى الخوري  في جولة على عدد من مصانع المتن الأوسط، بدعوة من رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر، وبحضور النواب رازي الحاج، الياس حنكش وملحم رياشي، رئيسة بلدية "بكفيا - المحيدثة" نيكول الجميل، رئيس بلدية مزرعة يشوع جوزيف حبّو، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، ورئيس جمعية الصناعيين السابق فادي الجميّل وحشد من الصناعيين.

وزار المصانع:saltek للآلآت الصناعية، siom للفضيات، NTG نصار تكنو غروب للخزانات ومحطات التكرير، جميّل إخوان للورق والتغليف، Technica لإنتاج الآلآت الصناعية وتجهيز المصانع وBiclean لفرز النفايات من المصدر، حيث دوّن عيسى الخوري في السجل الآتي:

"بداية التغيير للحل في لبنان تبدأ من البلدية. مبدأ الإمداد Principe de Subsidiarite هو بداية إرساء نظام لتثبيت السلام الدائم في لبنان. 

تحياتي الى الشيخة نيكول الجميّل وبلدية بكفيّا لمبادرتها الجبارة من خلال biclean. تنظيف بكفيا ركن أساسي لتنظيف لبنان. Bravo beclean".

واستمع في لقاءاته الى عرض وشروحات عن سير العمل والانتاج والتحديات التي تواجههم. ثم عقد لقاء عمل مع النواب والصناعيين". (الوكالة الوطنية)
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